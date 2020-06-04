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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة، مائل للبرودة ليلا، تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
وقالت الأرصاد، في بيان، إنه سيسود طقس لطيف على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، مائلا للبرودة خلال ساعات الليل، تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويبقى الطقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبه نشاط للرياح على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وأشارت الهيئة إلى أنه يظل طقس شديد الحرارة خلال النهار فى صعيد مصر لطيف أثناء الليل.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 19
السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و26 للصغرى
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23
جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 25
كانت هذه تفاصيل خبر الحرارة تصل لـ44 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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