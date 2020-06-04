الحرارة تصل لـ44 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة، مائل للبرودة ليلا، تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه سيسود طقس لطيف على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، مائلا للبرودة خلال ساعات الليل، تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويبقى الطقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبه نشاط للرياح على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأشارت الهيئة إلى أنه يظل طقس شديد الحرارة خلال النهار فى صعيد مصر لطيف أثناء الليل.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 19

Advertisements

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و26 للصغرى

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 25