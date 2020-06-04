تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تصميم جهاز البث Android TV المرتقب من جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم جهاز البث Android TV المرتقب من جوجل، مع تصميم وحدة التحكم عن بعد.

في تفاصيل جديدة جاءت عبر مطوري XDA، كشف عن بعض تفاصيل مواصفات جهاز البث Android TV القادم من جوجل، كما إستعرض مقطع فيديو التصميم المتوقع لهذا الإصدار.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن عملاق البحث تستعد لإطلاق إصدار جديد من أجهزة البث Android TV خلال الفترة القادمة، ولقد بدأت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد بالفعل مؤخراً في عرض التصميم المتوقع لجهاز البث، الذي يشار إلى أنه يأتي بتصميم يحاكي Chromecast إلى حد كبير.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي جهاز البث Android TV بوحدة تحكم عن بعد، أي بنفس التجربة المقدمة في جهاز Roku، أيضاً أشار مطوري XDA أن الجهاز يعرف الآن برمز “Sabrina”.

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يتميز الجهاز بتصميم مستطيل مع مخرج لسلك في الجزء العلوي كما في Chromecast، كما يظهر شعار “G” في الجزء الأمامي، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الجهاز ينطلق بعلامة Nest التجارية، من جانب أخر يظهر جهاز البث بثلاثة من الإختيارات في الألوان هما الأسود، والأبيض وأيضاً الوردي.

كما تشير التوقعات إلى أن وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز البث ستأتي بالأشعة تحت الحمراء، مع زر مخصص لمساعد جوجل الرقمي، مع قرص بخاصية اللمس يقدم تصميم جديد لوحدة التحكم، ومن المتوقع أن تكشف جوجل لاحقاً عن موعد إطلاق هذا الإصدار للأسواق.

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