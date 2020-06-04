+Motorola Edge يقدم أداء تنافسي على مستوى الفيديو، ويقدم أداء جيد في إختبار الصور

فاطمة أيت طالب - دبي -

يُعد +Motorola Edge أول مُحاولة جادة لشركة موتورولا في سوق الهواتف الذكية الرائدة منذ فترة طويلة. على الورق، وعدت كاميرته الرئيسية البالغ دقتها 108 ميغابكسل بنتائج رائعة، ونفس الأمر ينطبق على الكاميرا المقربة والكاميرا الواسعة الزاوية.

لقد حصد الهاتف +Motorola Edge نقطة إجمالية قدرها 113 نقطة في إختبارات DxOMark، وهي النقطة التي لم تكن كافية لتسمح للهاتف بدخول نادي العشرة الكبار، ولكنه لا يزال في صحبة بعض رواد 2019 مثل +Galaxy S10 و OnePlus 7T Pro.

الهاتف +Motorola Edge حصد 119 نقطة في إختبار الصور الثابتة بفضل الصور العالية الجودة الملتقطة بإستخدام الكاميرا الرئيسية والكامير الواسعة الزاوية. الصور الملتقطة بالهاتف تعرض ألوان جيدة، وتمتاز بإنخفاض كبير على مستوى الضوضاء. إتضح كذلك أن التركيز البؤري للهاتف دقيق وموثوق للغاية في جميع ظروف الإضاءة.

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ما جعل الهاتف +Motorola Edge يتعثر قليلاً هو الكاميرا المقربة. التقريب الرقمي يبلغ ×3، وعلى الرغم من وجود مستشعر متقدم بدقة 108 ميغابكسل، فالنتائج كانت متوسطة. في التقريب البالغ ×3 أو أكثر يعتمد الهاتف على الكاميرا المقربة التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، ولكن هذا يتسبب في فقدان الحدة بسرعة.

في إختبار الفيديو، إستطاع الهاتف +Motorola Edge حصد 101 نقطة مما يجعله يتفوق على أمثال +Galaxy S10 و OnePlus 7T Pro. في الواقع، هذه النتيجة تضعه في منافسة مع الهواتف الأكثر رقيًا مثل Galaxy S20 Ultra و iPhone 11 Pro Max.

تتميز فيديوهات 4K الملتقطة بمعدل 30 إطار في الثانية بتفاصيل جيدة ونطاق ديناميكي جيد، والفضل في ذلك يعود إلى مستشعر 108 ميغابكسل. يعمل الهاتف بشكل جيد أثناء التصوير في البيئات المظلمة مع الحفاظ على مستويات الضوضاء أقل من iPhone 11 Pro Max. عمومًا، يمكنكم معرفة المزيد حول الهاتف +Motorola Edge من خلال زيادة موقع DxOMark.