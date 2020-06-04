تكنولوجيا: "تيك توك": سلامة وأمن المستخدمين أولوية ونوفر بيئة آمنة وإيجابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع "تيك توك" سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية ووضع إرشادات ومبادرات جديدة لحماية مستخدمي التطبيق، والتي كان من بينها منصة الشباب، التي أطلقها تيك توك لتتيح للمستخدمين من صغار السن وآبائهم تعزيز استخدام الإنترنت بشكل آمن وإدارة حضورهم والمحتوى الخاص بهم من خلال خاصية الاقتران العائلي " Family Pairing Mode"، لتمكن الآباء من متابعة حسابات أطفالهم عبر التيك توك عن بعد بشكل أكبر.

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