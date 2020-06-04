شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات لـZoom بسبب منح التشفير الشامل لأصحاب الحسابات المدفوعة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تناول يوان خططه للتشفير المتميز فقط خلال مكالمة أرباح للشركة هذا الأسبوع.

وقال يوان خلال المكالمة: "المستخدمون المجانيون بالتأكيد لا نريد إعطاءهم التشفير من طرف لآخر e2e، لأننا نريد أيضًا العمل مع مكتب التحقيقات الفدرالي، لتطبيق القانون المحلي حال استخدام بعض الأشخاص لميزة زائفة".

كما لاحظ خبراء الخصوصية بعد المكالمة، أن يوان يشير إلى أن المستخدمين الذين يختارون عدم الدفع أو ليس لديهم الخيار، هم الأكثر عرضة لاستخدام Zoom لأغراض غير مشروعة.

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وانتقد المدير المساعد للأبحاث في مؤسسة Electronic Frontier Foundation، جيني جبهارت في تغريدة، السياسة بسبب انعكاسها على مستخدمي Zoom المجانيين.

كما غرد خبير الخصوصية بات والش على أن السياسة تقلل من مستخدمى Zoom المجانيين، قائلا "هذه سياسة غريبة على أقل تقدير.. ربما كان يجب أن تقول: "المستخدمون المجانيون هم مجرد مجرمين محتملين" مضيفا "إنك لا تستحق حماية e2e".

يأتى قرار عدم نشر التشفير الشامل لجميع المستخدمين في وقت يتعرض فيه التشفير الكامل لهجوم من جانب حكومة الولايات المتحدة، يمكن للتشريع الذي تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي هذا العام أن يقوض التشفير، مما يمنح إنفاذ القانون الباب الخلفي للبيانات التي كانت محظورة تقليديًا.

يحظى مشروع القانون بدعم المشرعين المحافظين والمدعي العام الأمريكي ويليام بار، وهذا الجهد لحظر التشفير من طرف إلى طرف قد يفسر أيضًا رد الفعل العكسى الذي تتلقاه Zoom من خبراء الخصوصية لفشله في حماية جميع بيانات مستخدميه.