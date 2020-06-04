تكنولوجيا: HMD تكشف عن جهاز تلفاز Nokia 4K LED بحجم 43 إنش وسعر 425 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HMD في السوق الهندي عن إصدار جديد من أجهزة التلفاز الذكية Nokia 4K LED بحجم 43 إنش، والذي يتوفر للبيع في السوق الهندي بدءاً من 8 يونيو.

ينطلق جهاز تلفاز Nokia 4K LED الذكي بنظام تشغيل الأندوريد، مع تصميم يتميز بإطارات نحيفة ليقدم عرض infinity، كما يتميز الجهاز بتقنية MEMC، مع ميزة التعتيم الذكي، ونطاق واسع من ألوان gamut، وأيضاً تقنية Dolby Vision.

أيضاً يتميز جهاز Nokia 4K LED بمكبرات صوتية مدمجة في الجزء السفلي من الجهاز بقدرة 24W، مع DTS لصوتيات متعددة الأبعاد، وأيضاً تقنية Dolby Audio في الصوتيات، مع تحسينات في الصوتيات من JBL لضبط bass بعمق أكبر.

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كما ينطلق Nokia 4K LED بنظام تشغيل Android 9.0، مع مساعد Google الرقمي، وأيضاً Chromecast مدمج، لدعم تحميل تطبيقات الأندوريد عبر جوجل بلاي.

مواصفات Nokia 4K LED

شاشة بحجم 43 إنش ودقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، مع زاوية عرض 178 درجة، وسطوع 400 nit، مع تباين 1200:1، وDolby Vision، وتقنية MEMC، مع ميزة التعتيم الذكي.

معالج PureX بسرعة 1 GHz مع أربعة من أنوية Cortex A53، وكرت شاشة Mali 450MP4.

ذاكرة عشوائية 2.25 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 16 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android TV 9.0.

يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11a/b/g/n بتردد 2.4GHz، مع تقنية البلوتوث 5.0، ويضم 3 من منافذ HDMI، ومنفذ USB 2.0، ومنفذ USB 3.0، وEthernet.

مكبرات صوتية firing بقدرة 24w، صوتيات JBL، وصوتيات Dolby، وصوتيات DTS.

ويتوفر جهاز تلفاز Nokia 4K LED الذكي للبيع في 8 من يونيو في السوق الهندي بسعر 425 دولار.

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