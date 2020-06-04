هواتف Google Pixel تحصل على ميزة جديدة للتحقق من السلامة الشخصية

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تسير إلى المنزل في وقت متأخر من الليل في شارع فارغ، نتخيل أن هناك بعض الناس الذين قد يشعرون بالقلق وعدم الأمان. الخبر السار هو أنه إذا كنت تملك هاتف Google Pixel، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة جوجل أعلنت بأن تطبيق Personal Safety، والذي ظهر لأول على Google Pixel 4، سيكون متاحًا الآن على جميع هواتف Google Pixel.

في حالة إذا لم تسمع عن ” Personal Safety ” من قبل، فهو يسمح للمستخدمين بتأكيد حالتهم للأصدقاء من خلال إعلامهم بأنهم في أمان. بطريقة ما، هذه نسخة أكثر تقدمًا من أداة فحص السلامة على الفيسبوك والتي تتيح للمستخدمين الإشارة إلى أنفسهم على أنهم آمنون أثناء الحوادث مثل الكوارث الطبيعية في منطقتهم.

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بإستخدام Personal Safety، يمكن للمستخدمين إعداد جدول زمني. هذا يعني أنه إذا كنت ستغادر المكتب أو المدرسة وقررت الذهاب إلى المنزل، يمكنك تحديد جدول زمني يذكرك بالإشارة إلى نفسك على أنك في أمان في وقت معين. في حالة عدم قيام بذلك، سيقوم التطبيق بتنبيه جهات إتصال الطوارئ الخاصة بك.

سيتمكن المستخدمون أيضًا من إستخدام التطبيق أثناء المواقف الخطيرة لإرسال موقعهم في الوقت الفعلي على الفور إلى جهات إتصال الطوارئ الخاصة بهم حتى يتمكنوا من طلب المساعدة أو الحضور للعثور عليك. لمزيد من المعلومات، يمكنك التوجه إلى صفحة الدعم التابعة لشركة جوجل للحصول على التفاصيل، أو تحميل التطبيق من متجر Google Play Store.