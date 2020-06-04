Asus تُعلن عن إتفاقية شراكة مع Unity، والهاتف Asus ROG Phone 3 مُدرج في الإتفاقية

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Asus الرائدة في مجال صناعة الحواسيب والأجهزة المحمولة والملحقات الموجهة للاعبين في بيان صحفي أنها أصبحت شريك موثوق ” Verified Solution Partner ” لدى شركة Unity. ونتيجة لذلك، سيتم ضمان تحسين SDK الخاص بشركة Asus من أجل Unity Editor، وسيتم السماح للمطورين بإستخدام أجهزة الشركة لإختبار برمجياتهم.

ستقوم العلامة التجارية Republic of Gamers أيضًا بإنشاء إضافة لمحرك Unity Engine والتي ستدعم خمس ميزات للهاتف Asus ROG Phone II، بالإضافة إلى الهاتف Asus ROG Phone III. نعم، هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها شركة Asus شيئًا رسميًا عن هاتفها القادم.

إن وجود هذه الشراكة بين إثنين من أكبر الأسماء في قطاع الألعاب هو بالتأكيد أمر جيد للألعاب المحمولة أيضًا. ووصف المدير العام لشركة Unity Greater China الصفقة بأنها ” أكثر من مثيرة “، في حين كشفت الشركة في البيان الصحفي أن علامتها التجارية الفرعية Republic Of Gaming تخطط لحضور ” أحداث مهمة مختارة للمطورين خلال العام 2020 “.

كجزء من هذا المشروع المشترك، سيكون لدى مطوري الألعاب الذين يستخدمون منصة Unity 3D إمكانية الوصول الحصري إلى مجموعة من الإضافات ( Plugins )، بما في ذلك SDK و Gamepad SDK و Aura Light و SDK و Refresh Rate Control SDK و Performance Boost SDK. بعبارة بسيطة، يجب أن تكون جميع الألعاب المستقبلية التي تستند على Unity قادرة على التحكم في أداء Asus ROG Phone II و Asus ROG Phone III، بما في ذلك كيفية تفاعلها مع الوظائف الإضافية، دون المساس بتجربة اللعب.