شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون حقائق جديدة عن قمر المريخ الأكبر "فوبوس".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية، استخدم علماء الفلك من معهد SETI مدارًا بعيدًا قليلاً عن القمر الثاني للمريخ، Deimos، لتأكيد دورة حلقة القمر فوبوس.

يدور Deimos في كوكب المريخ بإمالة طفيفة، ويقول الفريق إن ذلك قد يكون ناتجًا عن تدخل من حلقة كوكبية في الماضي القريب نسبيًا.

يقول الباحثون، إن فوبوس تم إصلاحه آخر مرة من حلقة من الأنقاض قبل 200 مليون سنة، وتم اقتراح نظرية حلقة إلى القمر لأول مرة في عام 2017، مما يشير إلى اصطدام كويكب كبير بالكوكب الأحمر، وإرسال الحطام إلى الفضاء الذي شكل حلقة، والتي بدورها تشكلت في مجموعات من الصخور وأصبحت أكثر استقرارًا على هيئة القمر فوبوس.

واقترح الباحثون، أن فوبوس كان سيصبح أكبر بكثير مما هو عليه اليوم، أكبر حتى 20 مرة من القمر الذي يدور حاليًا حول الكوكب الأحمر.

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فحصت الدراسة الجديدة مدار Deimos ووجدت أنه يتطابق مع ما يتوقعونه إذا كان للمريخ نظام حلقي.

يقول مؤلفو الدراسة أنهم يتوقعون أن تكرر العملية نفسها عندما يقترب فوبوس بما فيه الكفاية من المريخ بحيث تمزقه قوى المد والجزر.

يقع القمر حاليًا على مدار سبع ساعات و 39 دقيقة من الكوكب الأحمر ويقترب بالفعل بمقدار 0.7 بوصة سنويًا.

هناك نقطة فوق الكوكب، حيث ستتولى قوى المد والجزر ولن يكون فوبوس قادرًا على البقاء كجسم صلب، هذا هو الوقت الذي سيتم فيه تمزيقه إلى قطع ويصبح حلقة جديدة حول كوكب احمر.