شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو موبايلك أندرويد.. احذر وضع صورة لغروب الشمس كخلفية لهاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تملك هاتف ذكى يعمل بنظام أندرويد، فقد تحتاج إلى توخى الحذر بشأن الصور التى تنظر إليها على هاتفك، إذ حذر العديد من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعى من صورة بسيطة لغروب الشمس فوق البحيرة، والتى يبدو أنها تحطم الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد عند استخدامها كخلفية.

تم الإبلاغ عن المشكلة لأول مرة على تويتر بواسطة Ice Universe ، والتى تمت إعادة تغريد تغريدة لها أكثر من 16000 مرة، إذ كتب: "تحذير! لا تقم أبدًا بتعيين هذه الصورة كخلفية، سيؤدى ذلك إلى تعطل هاتفك! لا تحاول ذلك! إذا أرسل لك شخص ما هذه الصورة، فيرجى تجاهلها ".

إذا قمت بتعيين الصورة كخلفية على هاتف ذكى يعمل بنظام أندرويد، فإن الخلل يجعل الشاشة تعمل وتغلق بشكل مستمر، وفى بعض الحالات، يضطر المستخدمون إلى إعادة ضبط المصنع على هواتفهم الذكية لإصلاح المشكلة

يبدو أن المشكلة تؤثر على الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد 10 أحدث إصدار من نظام التشغيل التابع لجوجل، وفى حين أن سبب المشكلة لا يزال غير واضح، يقترح بعض الخبراء أن الصورة تعطل بعض الهواتف الذكية لأنهم لا تعرف كيفية التعامل مع ألوان معينة داخلها.

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وقال كين مونرو وديف لودج من موقع Pen Test partners فى حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية: "مع تحسن جودة الصور الرقمية، تحتاج الهواتف إلى التحقق من" مساحة اللون "للصورة لمعرفة كيفية عرضها بشكل صحيح، إنها الطريقة التى يعرف بها الهاتف كيفية عرض الظل المناسب تمامًا من اللون الأخضر، على سبيل المثال".

"وأضافوا: هناك طرق مختلفة لتحديد مساحة اللون، بعض المساحات لها استخدامات متخصصة فى التصميم الجرافيكى، لذا فى بعض الأحيان سترى صورًا ليست بتنسيق" RGB، ومن الممكن أيضًا إنشاء صور عمدا تحتوى على المزيد معلومات اللون مما يمكن لبعض الأجهزة التعامل معه، وما حدث هنا هو أن الطريقة التى تتعامل بها بعض الهواتف مع هذه الحالات قد ساءت، وقد يتعطل الهاتف لأنه لا يعرف كيفية التعامل معه بشكل صحيح، وربما لم يفكر مطورو البرامج فى حدوث ذلك".