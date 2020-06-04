شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على التطبيقات الاكثر تحميلا فى الولايات المتحدة تزامنا مع الاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت تنزيلات تطبيقات ماسح الشرطة "Police Scanner" فيس بوك وانستجرام في متجر App Store، حيث يواصل الأمريكيون الاحتجاج على وفاة جورج فلويد، رجل أسود غير مسلح قتل أثناء احتجازه لدى الشرطة، وتشير البيانات إلى أنه تم تنزيل هذا النوع من التطبيقات 213000 مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتيح تطبيقات الماسح الضوئي للشرطة للمستخدمين الاستماع إلى مكالمات الشرطة الحية، مما يتيح لهم سماع تحديثات عن أماكنهم، ويبدو أنها أصبحت ضرورية للمتظاهرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



تطبيقات الشرطة

وجمعت بيانات التنزيل شركة Apptopia للاستخبارات في متجر التطبيقات، والتي وجدت أن تطبيقات الماسح الضوئي للشرطة شهدت زيادة بنسبة 125% في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع السابقة.

Advertisements

قال Allen Wong ، مطور 5-0 Radio أكثر هذه التطبيقات تنزيلا: "كانت عطلة نهاية هذا الأسبوع أكبر ارتفاع عام في مستمعي الراديو 5-0 في تاريخ هذا التطبيق"، مضيفا: "وليس هناك ما يشير إلى أن الارتفاع سينتهي في أي وقت قريب".

وأوضح المطور: "خلال الأيام الأربعة الماضية، تضاعف عدد المستخدمين تقريبًا في اليوم السابق، مضيفا: "لقد تحققت للتو من التقارير وازداد عدد المستخدمين الذين يقومون بتنزيل التطبيق الليلة مقارنة بجميع الليالي السابقة."

وشملت تنزيلات هذه التطبيقات 19،000 مرة يوم الجمعة، ثم 24،000 مرة أخرى يوم السبت، وأكثر من 35،700 عملية تنزيل حدثت يوم الأحد الماضى.