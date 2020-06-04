شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش عارف تختار.. إيه الفرق بين نظام 32 بت ونظام 64 بت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت متطلبات النظام لتحديث Windows 10 May 2020 من مايكروسوفت أنه "بدءًا من Windows 10، الإصدار 2004، ستكون جميع أنظمة Windows 10 الجديدة مطلوبة لاستخدام إصدارات 64 بت ولن تقوم مايكروسوفت بإصدار 32 بت، وبعبارة أخرى، أى جهاز كمبيوتر تشتريه فى المستقبل والذى تم تحميل Windows 10 عليه مسبقًا سيتم تشغيل الإصدار 64 بت، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الفارق بين نظام 32 بت ونظام 64 بت.

32 بت VS نظام 64 بت المعالج:

يعتمد نوع نظام التشغيل الذى تقوم بتثبيته على نوع المعالج الموجود، حيث تتوفر معالجات 32 بت ومعالجات 64 بت، حيث يمكن لمعالج 64 بت تشغيل كل من أنظمة 32 بت و64 بت، بينما معالج 32 بت يمكنها فقط تشغيل أنظمة تشغيل 32 بت.

عدد العمليات الحسابية:

يمكن لنظام 32 بت معالجة 32 بت فى دورة واحدة، أمّا نظام 64 بت فيعالج 64 بت فى دورة واحدة، وهو ما يؤثر على سرعة إنجاز المهام.

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الذاكرة:

نظام 32 بت يمكنه استخدام 232 بايت من ذاكرة الوصول العشوائى (RAM) وهو حوالى 4 جيجابايت، أما نظام 64 بت يمكنه استخدام ما يصل إلى 264 بايت من ذاكرة الوصول العشوائى وهذا يساوى تقريبًا 18 إكسا بايت، مع ملاحظة أنها إذا كان لدى المستخدم معالج 64 بت وقام بتثبيت نظام 32 بت عليه، لن يتمكن من استخدام سوى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

-البرامج:

إذا قمت باستخدام نظام 32 بت، فيمكنك تثبيت البرامج المصممة لأنظمة 32 بت فقط/ ولكن، إذا قمت باستخدام نظام 64 بت، يمكنك تشغيل كل من برامج 32 و64 بت