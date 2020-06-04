شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل تطبيق يحرض المستخدمين على حذف التطبيقات الصينية من متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة جوجل بإزالة تطبيق أندرويد يسمى Remove China Apps من متجرها للتطبيقات، حيث أصبح التطبيق الذى نشره مطورين مقرهم جايبور بالهند، شائعا بعد ردة فعل وسائل التواصل الاجتماعى الأخيرة ضد TikTok والتوترات المستمرة بين الهند والصين فى منطقة لاداخ.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تم تنزيل التطبيق أكثر من 5 مليون مرة، وكان من بين أفضل التطبيقات المجانية على جوجل بلاى، فيما أكد متحدث باسم جوجل لوكالة الأنباء رويترز أن التطبيق قد تمت إزالته بسبب انتهاك سياسات متجر التطبيقات، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأكد مطورو التطبيق تعليقه بواسطة جوجل، وهو ما يحدث غالبًا عندما ينتهك المطور سياسات جوجل بلاى، فيما أدعى تطبيق Remove China Apps أنه "تم تطويره لأغراض تعليمية"، ولكنه يقوم ببساطة بفحص التطبيقات ذات الأصل الصينى عند تثبيتها فى هاتف المستخدم.

وباستخدام التطبيق، يمكن للمستخدمين تحديد وربما حذف التطبيقات التى تنشأ من الصين، وقد قام التطبيق بفحص هواتف المستخدمين بحثًا عن تطبيقات مثل ByteDance's TikTok وAlibaba’s UC Browser.

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وبمجرد حذفها، تظهر رسالة تقول "أنت رائع، لم يتم العثور على أى تطبيق من الصين"، وعلى الرغم من أن المستخدمين الجدد لم يتمكنوا من تنزيل "Remove China Apps" من جوجل بلاى، إلا أن أولئك الذين لديهم التطبيق مثبتًا بالفعل يمكنهم الاستمرار فى استخدامه.

وقالت جوجل فى مدونة Developer Policy Center: " لا تسمح جوجل بالتطبيقات التى تحاول خداع المستخدمين أو تمكين السلوك غير النزيه بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر التطبيقات التى يُعتقد أنها مستحيلة من الناحية الوظيفية".

وتضيف المدونة: "يجب ألا تحاول التطبيقات محاكاة الوظائف أو التحذيرات من نظام التشغيل أو التطبيقات الأخرى، يجب إجراء أى تغييرات على إعدادات الجهاز بمعرفة المستخدم وموافقته، ويمكن للمستخدم عكسها بسهولة ".

وقد قامت جوجل مؤخرًا بإزالة تطبيق آخر يسمى Mitron، حيث تم تنزيل Mitron على أنه صنع فى الهند كبديل لـTikTok، وتم تنزيله من قبل أكثر من 5 ملايين مستخدم قبل أن تقوم جوجل بإزالته، وعلى الرغم من أنه فى هذه الحالة أيضًا لم تكشف جوجل عن سبب إزالة التطبيق، فقد أثار Mitron ضجيجا بعد أن تم الكشف عن أن التطبيق هو مجرد نسخة طبق الأصل من تطبيق آخر يسمى TicTic من قبل شركة برمجيات فى باكستان، وقد استهدف محللو الأمان أيضًا التطبيق بشأن مشكلات أمان البيانات والخصوصية.