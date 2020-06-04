شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندسون يطورون طلاء مضادا للفيروسات لمقابض الأبواب لمنع انتقال كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يصبح التنظيف الذاتى ومقابض الأبواب المضادة للفيروسات القادرة على قتل فيروس كورونا خلال ثوان حقيقة فى غضون الأسابيع القادمة، إذ كشفت الدكتورة فيليسيتى دى كوجان من جامعة برمنجهام اليوم أن فريقا من المهندسين يصنعون أسطح قادرة على تحييد فيروس كورونا بسرعة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أوضحت الدكتور دى كوجان فى مؤتمر صحفى على الإنترنت أن المواد قد تكون جاهزة للسوق فى الأسابيع المقبلة، ومع ذلك اعترفت أن التطوير النهائى لمثل هذه المواد سيكون بحلول عيد الميلاد، مؤكدة أنه تم بالفعل إحراز بعض التقدم فى هذا المجال.

وقالت دى كوجان: "إن الأسطح مهمة حقًا فى مكافحة COVID-19 ، وإذا تمكنا من تنظيف الأسطح، فيمكننا إيقاف انتشار المرض، ويمكن للأشخاص إما تنظيف الأسطح يدويًا ، أو يمكننا إنشاء المزيد من مواد التنظيف الذاتى، وأعتقد أن سطح التنظيف الذاتى هو احتمال أقوى بكثير لأنها لا تحتاج إلى صيانة، وتعمل بشكل مستمر ولا يحتاج الناس لتغيير سلوكهم".

وأضافت: "لا يمكننا حقًا تنظيف الأسطح بسرعة كافية بما فيه الكفاية، كما أن أسطح التنظيف الذاتى الحالية لا يمكنها تدمير الفيروس إلا بعد عدة ساعات، ولكن فكر فى عدد الأشخاص الذين يلمسون درابزين القطار فى غضون دقائق".

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ويعد الانتقال عبر الأسطح أحد الطرق الرئيسية الثلاثة التى يعتقد العلماء أن الفيروس التاجى يمكن أن ينتشر من خلالها - جنبًا إلى جنب مع الانتقال المباشر من الإنسان إلى الإنسان عبر السعال أو العطس وقطرات صغيرة محمولة جواً.

وأكدت الدكتور دى كوجان إن النحاس والفضة أظهروا بالفعل وعودًا عندما يتعلق الأمر بقتل الفيروس، مما يعنى أن الأشخاص الذين يلمسون هذه الأسطح من غير المرجح أن يلتقطوها بأيديهم.