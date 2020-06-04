ميزة Facebook Manage Activity تتيح لك إخفاء وحذف المنشورات القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت الفيسبوك عن ميزة جديدة اليوم تتمحور حول جعل حسابك الشخصي على الشبكة الإجتماعية نظيفًا قدر الإمكان ليكون مناسبًا عندما تبحث عن وظيفة أو يبحث عنك صاحب عمل. هذه الميزة الجديدة تُدعى Facebook Manage Activity، وهي تهدف إلى حذف أو إخفاء معظم المشاركات السابقة. تتيح لك تنظيم حضورك على الفيسبوك بطريقة أكثر بساطة من ذي قبل.

يمكنك إخفاء المحتوى الذي لم تعد تريد أن يشاهده الآخرون، ولكن لا تزال تريد الإحتفاظ به لنفسك على الشبكة الإجتماعية. هناك أيضًا سلة مهملات، حيث يمكنك نقل أشياء لم تعد تريد رؤيتها مرة أخرى.

سيبقى المحتوى هناك لمدة 30 يومًا، مما يمنحك الوقت الكافي لتغيير رأيك، وبعد ذلك يتم حذف الأشياء تلقائيًا. بالطبع يمكنك إستعادة أي شيء من سلة المهملات في غضون 30 يومًا. سواء كنت تقوم بالأرشفة أو الإرسال إلى سلة المهملات، يمكنك القيام بأي شيء بشكل جماعي. أنت تحصل أيضًا على فلاتر للإنتقال بسرعة إلى المشاركات مع أشخاص معينين أو تلك من جدول زمني محدد، على سبيل المثال.

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ميزة Facebook Manage Activity متوفرة على Facebook Lite اليوم، وستصل إلى تطبيقات الفيسبوك المحمولة العادية قريبًا، ونسخة الحواسيب الشخصية في المستقبل.