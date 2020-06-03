شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يتوقف عن الترويج لمنشورات ترامب لتحريضه على العنف العنصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التطبيق الشبابى "سناب شات" اليوم أنه لن يروج لأى محتوى من حساب سناب شات الخاص بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضمن خدمة Snapchat Discover، وذلك بعد تصريحات ترامب الأسبوع الماضى على تويتر، والتى هددت بأن المتظاهرين يمكن أن يقابلوا "الكلاب الشريرة" و"الأسلحة المشؤومة".

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى فإن هذه الخطوة مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأن منصات وسائل التواصل الاجتماعى تميل إلى ضبط الحسابات الشائعة فقط عندما تنتهك القواعد على منصتها الخاصة، وسيظل مستخدمو سناب شات قادرين على الوصول إلى المحتوى من خلاصة ترامب إذا اشتركوا فيه أو بحثوا تحديدًا عن الحساب، وفى هذه المرحلة، يقصر Snap ببساطة حسابه على مدى الوصول المجانى وتجريده من خلاصته المنظمة.

وقال متحدث باسم Snapchat فى بيان: "لن نضاعف الأصوات التى تحرض على العنف العنصرى والظلم من خلال منحهم ترويجًا مجانيًا على Discover"، وردًا على هذه الخطوة اتهمت حملة ترامب سناب شات بـ"الانخراط بنشاط فى قمع الناخبين".

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فيما يوفرSnapchat Discover المحتوى من ناشرى الأخبار والحسابات على الخدمة، ولكنه غالبًا ما ينحرف أكثر نحو الأخبار الترفيهية مقارنةً بالمنتجات المنافسة مثل سلاسل رسائل Moments المنظمة، والتى تركز بشكل كبير على الأخبار العاجلة.

يذكر أنه فى وقت سابق من هذا الأسبوع، شارك الرئيس التنفيذى لشركة سناب "إيفان شبيجل" خطابًا بشأن الاحتجاجات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه "يشعر بالحزن والغضب من معاملة السود والأشخاص الملونين فى أمريكا"، وفى الرسالة المنشورة على موقع Snap، دعا شبيجل أيضًا إلى إنشاء "لجنة متنوعة وغير حزبية للحقيقة والمصالحة والتعويضات".

ويأتى هذا القرار بعد أسبوع من إعلان "تويتر" الإشراف على تغريدات ترامب وتصنيف تغريدة للرئيس الأمريكى حول ما يجرى فى مدينة منيابوليس بأنها "تمجيد للعنف" كما أضاف إليها تنبيها يفيد بأن الموقع يخلى مسؤوليته عن التغريدة التى قال إنها تنتهك قواعده.