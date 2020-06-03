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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار خاص من هاتف Galaxy S20 Plus الذي ينطلق بالتعاون مع فرقة BTS الكورية، كما تقدم العملاق الكوري إصدار محدود أيضاً من سماعة Galaxy Buds Plus، على أن يأتي كلا الإصدارين باللون البنفسجي.
في تسريبات جاءت اليوم عبر صفحة Max Weinbach على تويتر، إستعرض الإصدار المحدود من هاتف Galaxy S20 Plus وسماعة Galaxy Buds Plus باللون البنفسجي، حيث تنطلق هذه الإصدارات في 9 من يوليو.
كما تشير بعض التوقعات إلى أن سامسونج ستبدأ تلقي طلبات الحجز المسبق لهذه الإصدارات المحدودة من هاتف Galaxy S20 Plus وسماعة Galaxy Buds Plus في 19 من يونيو إلى 5 من شهر يوليو المقبل.
من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن مستوى التسعير الذي ينطلق به الإصدار المحدود إلى الأسواق، إلا أن التسريبات تشير إلى أن هذه الإصدارات ستنطلق إلى السوق الأوروبي أو سوق فرنسا بشكل خاص، كما سيتوفر الإصدار المحدود في سوق كوريا الجنوبية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن إصدار BTS من هاتف Galaxy S20 Plus وسماعة Galaxy Buds Plus لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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