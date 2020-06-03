تكنولوجيا: هواوي تدفع بتحديث واجهة EMUI 10.1 لعدد 36 إصدار من أجهزة الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الصيني اليوم على خططها لدفع تحديث واجهة EMUI 10.1 لعدد 36 إصدار من أجهزة الشركة، كما نشرت الشركة قائمة بالهواتف والأجهزة التي تتلقى التحديث قريباً.

كانت شركة هواوي قد أطلقت الإصدار التجربيي من تحديث EMUI 10.1 لبعض إصدارات الشركة من هواتف هواوي وHonor الذكية خلال الفترة الماضية، حيث توفر الإصدار التجريبي من EMUI 10.1 على عدد 15 إصدار من هواتف هواوي وHonor، ومن ثم أطلق الإصدار الثابت من التحديث لعدد 13 إصدار.

وتتضمن القائمة الجديدة التي تشكل 36 هاتف وجهاز لوحي من إصدارات هواوي وHonor، بعض الإصدارات التي حصلت بالفعل على الإصدار الثابت من التحديث، على أن يصل الإصدار الثابت من تحديث EMUI 10.1 إلى الأجهزة الأخرى خلال الأسابيع المقبلة.

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قائمة هواتف هواوي التي تحصل على تحديث EMUI 10.1

هاتف Mate 30 4G

هاتف Mate 30 5G

هاتف Mate 30 Pro 4G

هاتف Mate 30 Pro 5G

هاتف Mate 30 RS Porsche Design

هاتف P30

هاتف P30 Pro

هاتف Nova 6

هاتف Nova 6 5G

هاتف Nova 6 SE

هاتف Mate 20

هاتف Mate 20 Pro

هاتف Mate 20 RS Porsche Design

هاتف Mate 20 X 4G

هاتف Mate 20 X 5G

هاتف Nova 5

هاتف Nova 5 Pro

هاتف Nova 5Z

هاتف Nova 5i Pro

هاتف Enjoy 10S

هاتف Mate X

هاتف Mate Xs

قائمة هواتف HONOR التي تحصل على تحديث EMUI 10.1 أو Magic UI 3.1

Honor V30 يحصل على تحديث واجهة Magic UI 3.1

Honor V30 Pro يحصل على تحديث واجهة Magic UI 3.1.

Honor V20 يحصل على تحديث واجهة Magic UI 3.1.

Honor Magic 2 يحصل على تحديث واجهة Magic UI 3.1.

Honor 20 يحصل على تحديث واجهة Magic UI 3.1

Honor 20 Pro يحصل على تحديث واجهة Magic UI 3.1

Honor 20S يحصل على تحديث واجهة Magic UI 3.1.

Honor-9X يحصل على تحديث واجهة EMUI 10.1

Honor 9X Pro يحصل على تحديث واجهة EMUI 10.1

Honor 20 Youth يحصل على تحديث واجهة EMUI 10.1.

قائمة الأجهزة اللوحية التي تحصل على تحديث EMUI 10.1

MatePad Pro

MediaPad M6 بحجم 10.8 إنش

MediaPad M6 بحجم 8.4 إنش

MediaPad M6 Turbo.

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