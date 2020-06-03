HP تُزيح الستار رسميًا عن حاسوب HP OMEN 15 جديد مع معالج AMD وشاشة بحجم 15.6 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HP اليوم بتحديث حاسوبها المحمول HP OMEN 15 الموجه للاعبين من خلال تزويده بتصميم جديد ومواصفات تقنية تتماشى مع معايير 2020، بما في ذلك الحصول على معالجات AMD الأحدث مما يجعله أول حاسوب OMEN محمول يضم معالج AMD.

يمكن للمستهلكين الحصول على HP OMEN 15 مع ما يصل إلى المعالج Intel Core i7-10750H أو AMD Ryzen 7 4800H، ومع ما يصل إلى معالج الرسوميات NVIDIA RTX 2070 Super Max-Q. وعلاوة على ذلك، فمن الممكن الحصول على هذا الحاسوب المحمول مع ما يصل إلى 32GB من الذاكرة العشوائية DDR4-2933 في طراز Intel أو DDR4-3200 في طراز AMD.

إلى جانب ذلك، يمكنك كذلك الحصول على HP OMEN 15 مع 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية NVMe M.2 SSD مع العلم بأنه يضم شاشة IPS LCD بحجم 15.6 إنش وبدقة FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz أو 300Hz علمًا أنه يمكنك أيضًا إختيار الحصول على هذا الحاسوب مع شاشة IPS LCD أو OLED بدقة Ultra HD وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

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وفيما يخص التصميم، فقد تم تزويد HP OMEN 15 الجديد بشعار جديد أكثر بساطة مع لون متدرج، وبلوحة مفاتيح تمتاز بإضاءة خلفية RGB، فضلا عن نظام مُحسن لتبديد الحرارة. وبغض النظر عن التصميم، فهذا الحاسوب يضم كذلك بطارية تستطيع توفير 12 ساعة ونصف من الإستخدام العادي.

عمومًا، الحاسوب HP OMEN 15 الجديد متوفر الآن للشراء، ويُكلف إبتداءً من 1000 دولار أمريكي.