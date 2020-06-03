تقرير جديد يقترح قدوم iPad Air 4 مع شاشة بحجم 11 إنش ومنفذ USB Type-C

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد من الصين يفيد أن شركة آبل تعتزم إجراء تغييرات كبيرة على iPad Air من خلال زيادة حجم الشاشة إلى 11 إنش وإستبدال منفذ Lightning بمنفذ USB Type-C. وعلى ما يبدو، فقد تم الحصول على هذه المعلومات من أحد موردي آبل والذي يدعي أيضًا أن iPad Air القادم سيحصل على تصميم مماثل لـ iPad Pro 11 بحيث سيضم بدوره إطار نحيف ومستشعر البصمة Touch ID على الأرجح. ومع ذلك، هذا الجزء الأخير من المعلومات لم يتم تأكيده بعد.

تبنت شركة آبل سياسة زيادة حجم شاشات iPad على مدى السنوات القليلة الماضية، لذلك هذا التقرير يبدو منطقيًا. التقرير الأخير لمح أيضًا إلى أن iPad Air 4 سيستخدم المعالج Apple A13 Bionic الذي رأيناه من قبل في تشكيلة iPhone 11 Series و iPhone SE 2020.

سمعنا مؤخرًا أن شركة LG رفعت من وتيرة إنتاج شاشات LCD لمواكبة الطلب المرتفع على الأجهزة اللوحية خلال جائحة COVID-19. ومع ذلك، فليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد وصول جهاز iPad Air 4 الجديد.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه وردنا في الشهر الماضي أيضًا تقريرًا مفاده أن شركة آبل تعتزم إطلاق جهاز iPad Pro جديد مع شاشة بحجم 10.8 إنش في النصف الثاني من هذا العام، وإطلاق جهاز iPad Mini جديد مع شاشة بحجم 9 إنش في العام 2021.