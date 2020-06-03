Oppo Find X2 Pro يتربع الآن على عرش قائمة أسرع هواتف الأندرويد على منصة AnTuTu

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت منصة إختبارات الأداء AnTuTu بنشر قائمتها للهواتف الذكية العشرة الأفضل أداءً خلال شهر مايو الماضي. في السابق، كانت منصة إختبارات الأداء تكشف فقط عن أفضل الهواتف الرائدة، ولكن الآن هناك قائمة للهواتف الذكية المتوسطة الأفضل أداءً على المنصة. تستند النتائج النهائية إلى متوسط النتيجة التي حققها كل هاتف على منصة AnTuTu V8.

عندما يتعلق الأمر بقائمة الهواتف الرائدة، نرى الهاتف Oppo Find X2 Pro في المرتبة الأولى برصيد 604123 نقطة. أما بخصوص المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب الهاتف Oppo Find X2 والذي حصد 600884 نقطة، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro برصيد 600264 نقطة. وبالنسبة للمراتب الأخرى، فقد كانت من نصيب كل من Oppo Ace 2 و Vivo iQOO Neo 3 و Redmi K30 Pro و Vivo iQOO 3 و Realme X50 Pro 5G و OnePlus 8 Pro و Vivo NEX 3S 5G.





وفيما يخص قائمة الهواتف الذكية المتوسطة، فقد كانت المرتبة الأولى من نصيب الهاتف Oppo Reno 3 5G برصيد 403607 نقطة، ويليه الهاتف Honor 30 في المرتبة الثانية برصيد 387583 نقطة، والهاتف Huawei Nova 7 في المرتبة الثالثة برصيد 385323 نقطة. وبالنسبة لبقية القائمة، فهي تشمل على التوالي كل من Honor 30S و Honor X10 و Huawei Nova 7 SE و Oppo Reno 3 Pro 5G و Vivo S6 5G و Vivo X30 5G و Redmi K30 5G.