الحرارة تصل لـ42 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الخميس، يسوده طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيفا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد .

وأضافت الأرصاد، في بيان، أن هناك شبورة مائية خفيفة صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية .

أشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

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أما حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 20

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 33 19

طنطا 32 19

شبين الكوم 33 19

دمنهور 30 18

بلطيم 27 19

مطروح 25 16

السلوم 26 16

سيوة 32 17

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 33 19

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 34 18

السويس 34 20

العريش 29 18

رفح 29 17

رأس سدر 35 22

نخل 35 15

نويبع 35 25

طابا 35 22

كاترين 30 14

الطور 36 22

شرم الشيخ 39 24

الغردقة 40 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 36 19

بني سويف 36 20

المنيا 39 22

أسيوط 41 22

سوهاج 42 25

قنا 42 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 27

إدفو 41 26

أبوسمبل 41 23

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 32 27