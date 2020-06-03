شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok تدعم ذوى البشرة الداكنة وتتبرع بمليون دولار لمحاربة الظلم العرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضافت الشركة: "نحن نعتذر لمنشئي المحتوى السود ومجتمعنا الذين شعروا بعدم الأمان أو عدم الدعم أو القمع".

ووفقًا لشركة الإعلام الاجتماعي العملاقة، ستتخذ عدة خطوات لمعالجة الانتقادات الأخيرة، حيث ستنشئ "مجلس تنوع المبدعين"، والذي سيحاول على ما يبدو الترويج لمنشئي المحتوى من مختلف ألوان البشرة.

وقالت TikTok أيضًا، إنها ستتبرع بمليون دولار من أجل محاربة الظلم العرقي وعدم المساواة، لكنها لم تحدد مكان التبرع بالأموال.

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تأتي هذه التحركات كرد فعل على الانتقادات طوال الشهر الماضي بأن TikTok كان يقوم بإسكات المبدعين السود على منصته الذين كانوا يتحدثون ضد وحشية الشرطة.

من بين الأمثلة التي أثارت الانتقادات الشديدة فيديو لم يحصل على أي مشاهدات، رغم أنه نتج عنه منشورات بهاشتاجات Black Lives Matter و George Floyd، المنندة بمقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.

نتج عن المشكلة حركة على TikTok للمساعدة في دعم مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة ذوى البشرة الداكنة عن طريق إبداء الإعجاب بالحسابات ومقاطع الفيديو ومتابعتها، بالإضافة إلى إلغاء متابعة منشئي المحتوى غير الداعمين، وذلك بعد حملة الانتقادات الأخيرة والأحداث الجارية في أمريكا.