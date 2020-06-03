شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نسخ أندرويد القادمة ستساعد المستخدمين على النوم بشكل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جوجل بتطوير ميزات جديدة ستطرحها فى نسخ أنظمة أندرويد القادمة، من شأنها تعزيز الصحة البدنية للمستخدمين عبر ضبط أوقات نومهم بشكل أفضل، وتبعا للمعلومات التى نشرتها ،جوجل فى مدونة لها على الإنترنت فإن أنظمة أندرويد القادمة ستحصل على ميزة جديدة تدعى Bedtime، سيتمكن المستخدم من خلالها تنظيم مواعيد نومه دون أن تزعجه الإشعارات والرسائل القادمة إلى هاتفه أو جهازه الذكي.

وتتشبه آلية عمل هذه الميزة الآلية المتبعة فى ميزة Do Not Disturb، إذ يمكن للمستخدم من خلالها كتم الإشعارات المزعجة فى أوقات معينة، لكنها تحمل ميزات إضافية يمكن من خلالها التحكم بسطوع وألوان الشاشة، حسب روسيا اليوم.

والمميز فى Bedtime هو أنه سيمكن وضع اختصارها فى قائمة الإعدادات السريعة التى تظهر للمستخدم عبر ما يسمى بالـ "ستارة"، والتى يمكن الوصول إليها بتمرير الإصبع من أعلى الشاشة إلى أسفلها فى حال كانت الشاشة مقفلة أو قيد التشغيل، كما سيكون بالإمكان ضم هذه الميزة فى تطبيق الساعة المتوفر فى أنظمة أندرويد.

وكون الكثيرين يعتبرون أن الاستيقاظ فجأة على صوت منبه الهاتف يوميا يشكل لهم إزعاجا ونوعا من الصدمة اليومية، قررت جوجل تطوير ميزة جديدة ستقوم بإطلاق تنبيهات بصرية وصوتية "مريحة" من الهاتف قبل موعد تعيل جرس المنبه يوميا بقليل.

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وعلى غرار الميزات التى أدخلت على تطبيق "يوتيوب" فإن أنظمة أندرويد القادمة ستسمح للأبوين بضبط مواعيد نوم أطفالهم عبر ميزات ستتحكم بتشغيل هواتفهم الذكية.

وقد قررت شركة جوجل تأجيل الكشف عن الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيل أندرويد 11 لأجل غير مسمى حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة، حيث كان من المخطط أن تكشف جوجل عن أندرويد 11 الجديد في 3 يونيو.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فقد قررت جوجل تأجيل ذلك حتى وقت آخر غير محدد بعد، كونه وقتا غير مناسب للاحتفال، على حد تعبير الشركة، فيما تشهد حاليا عدة مدن أمريكية احتجاجات وأعمال شغب نتيجة وفاة مواطن أمريكي من ذوي البشرة السمراء على يد أحد عناصر الشرطة في حادثة يعتبرها البعض عنصرية.