شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زووم يحقق 328 مليون دولار خلال الربع الأول من2020 بنمو سنوى 169% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما دفعت الاستجابة لانتشار فيروس كورونا لتبنى ثقافات جديدة تعتمد على البقاء فى المنزل، احتل التواصل بالفيديو مركز الصدارة ولعل أحد أكبر المستفيدين من التبديل هو Zoom، حيث أعلنت الشركة اليوم عن أرباحها للربع الأول من عام 2020 وكشفت أنه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ارتفع عدد عملائها الذين لديهم أكثر من 10 موظفين بنسبة 354% إلى 265.400.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد نمت إيراداتها وفقًا لذلك، لتصل إلى 328.2 مليون دولار، بزيادة 169 % عن العام الماضى، وفى تعليقات، قال المسؤولين التنفيذيين: "لقد بلغنا ذروتنا عند أكثر من 300 مليون مشارك يوميًا، مجانًا ومدفوعًا، للانضمام إلى اجتماعات Zoom فى أبريل 2020، ارتفاعًا من 10 مليون فى ديسمبر 2019."

وبحسب تقرير الشركة ففى نهاية يناير، سجل 100 مليار محضر اجتماع، والذى نما فجأة إلى أكثر من تريليونى بحلول نهاية أبريل، فيما تتوقع زووم تحقيق عوائد إجمالية سنوية خلال كامل سنتها المالية تصل إلى1.8 مليار دولار.

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على جانب أخر أكد المدير التنفيذى للشركة أن مزايا التشفير القوى الجديدة التى تعمل عليها شركته ستتاح فقط للحسابات المدفوعة، ما يضع الحسابات المجانية عرضة للانكشاف والاعتراض من قبل السلطات الحكومية فى حال طلبت من زووم ذلك.

وكانت زووم قد ذكرت سابقاً أن لديها 300 مليون مستخدم نشط يومياً، لكنها سرعان ما تراجعت عن هذا التصريح، موضحة أنها كانت تعتبر هناك 300 مليون تسجيل دخول إلى الجلسات، بغضّ النظر إن كانت من مستخدم فريد أم مكرر.