بسبب انتهاك الخصوصوية .. “غوغل” تواجه دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار

تسعى الدعوى القضائية للحصول على تعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار، موجهين الاتهام لشركة “ألفابت”، بجمعها معلومات سرية حول ما يتصفحه مستخدمو البرنامج على الرغم من استخدامهم لما يعرف بوضع التصفح الخفي.

وفي حال نجاح الدعوى فإن كل مستخدم للمتصفح الخفي منذ 1 يونيو/ حزيران 2016، سيحصل على تعويض يصل لـ5 آلاف دولار، بحسب ما نشر موقع “فوربس”.

وبحسب الشكوى المقدمة فإن “غوغل” تجمع البيانات من خلال تطبيقات Google Analytics وكذلك Google Ad Manager، مع التطبيقات الأخرى ومن ضمنها تطبيقات الهواتف الذكية،.

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وهو ما يساعد “غوغل” على التعرف على المستخدمين ومعرفة مع من يتواصلون والهوايات والأطعمة المفضلة لديهم، وكذلك عادات التسوق، وحتى الأمور الحميمية التي تشكل للكثيرين مواضيع حساسة.

وصرح المتحدث باسم شركة “غوغل”، جوسيه كاستانيدا، بأن الشركة ستدافع عن نفسها بقوة ضد هذه المزاعم، وأنها تذكر بوضوح في كل مرة يقوم المستخدم بفتح موقع على نظام التصفح الخفي، فإن المواقع قد تكون قادرة على جمع معلومات عن نشاط التصفح.

حيث يمنح وضع التصفح الخفي في متصفح “غوغل كروم” المستخدمين خيار البحث على الإنترنت دون حفظ أنشطتهم داخل المتصفح أو الجهاز، لكن يمكن لمواقع الإنترنت التي تمت زيارتها أن تستخدم أدوات مثل Google Analytics لتتبع الاستخدام والنشاط.