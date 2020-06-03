تكنولوجيا: شاومي تطلق سوارة Mi Band 4 الذكية بتقنية NFC خارج السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن إطلاق نموذج NFC من سوارة Mi Band 4 الذكية في أسواق جديدة خارج الصيني، حيث تتوفر في السوق الأوروبي وسوق روسيا قريباً.

قدمت شركة شاومي نموذج NFC من سوارة Mi Band 4 الذكية خلال الفترة الماضية حصرياً في السوق الصيني، والآن تنطلق في أسواق أخرى مع دعم بطاقات Mastercard، على أن تتطلب إضافة خريطة المستخدم في تطبيق Mi Fit ومن ثم تحديد موقع المستخدم.

كما يدعم نموذج NFC من سوارة Mi Band 4 الذكية كلاً من بطاقة Visa، وخدمة Google Pay، وخدمة PayPal، كما تتوفر MasterCard PayPass في كلاً من أسواق ألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأيضاً فرنسا، ويتوفر نموذج NFC من سوارة Mi Band 4 الذكية في 16 من يونيو في سوق روسيا بسعر 58 دولار.

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مواصفات سوارة MI BAND 4 الذكية

شاشة AMOLED بحجم 0.95 إنش، ودقة عرض 120 في 240 بيكسل، مع ألوان 24bit ودعم خاصية اللمس في الشاشة، كما تتميز بنسبة سطوع 400 nits، وتضم زجاج منحني 2.5D مقاوم للخدش.

تدعم رصد الخطوات، ومعدل ضربات القلب، ونشاط المستخدم، مع الطقس، وعرض إشعارات التطبيقات، والمكالمات، مع ميزة التحكم في الموسيقى.

تضم مستشعر لرصد ضربات القلب.

شاشة تدعم تتبع حالة المستخدم أثناء النوم مع تنبيهات.

مقياس تسارع، مع تصميم خفيف بوزن 22.1 جرام.

مقاومة الماء عند 50 متر.

تدعم تقنية البلوتوث 5.0 LE.

بطارية بقدرة 135 mAh لعمر شحن يصل إلى 20 يوم.

يذكر أن شاومي تستعد لإطلاق الإصدار الجديد من السوارات الذكية Mi Band 5 في مؤتمر يعقد في 11 من يونيو، والذي يأتي بحجم أكبر في الشاشة 1.2 إنش، مع تصميم “plug-in”.

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