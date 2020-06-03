تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن إختيار للترجمة مدمج في متصفح Safari في تحديث iOS 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت بعض التعليمات البرمجية في تحديث iOS 14 والتي تؤكد على أن متصفح Safari يأتي بميزة الترجمة مدمجة في المصتفح.

كشفت تسريبات جديدة لتعليمات iOS 14 البرمجية، عن اثنان من المميزات الجديدة التي يتم تطويرها حالياً من ابل، حيث تستعد عملاق التكنولوجيا لجلب ميزة مترجم مدمج في متصفح Safari، كما يدعم التحديث Apple Pencil على المتصفحات في iPadOS 14.

ومن المقرر أن تنطلق المميزات الجديدة في تحديث iOS 14 عند الإعلان الرسمي عن إطلاق التحديث في مؤتمر المطوريين WWDC 2020 الذي يعقد في 22 من يونيو.

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ويدعم مساعد Siri الرقمي الآن ترجمة الكلمات والعبارات في المتصفح، إلا أن ابل تعمل على توسيع نطاق ميزة الترجمة لتشمل واجهة متصفح Safari بشكل كامل.

أيضاً من المقرر أن تحاكي ميزة الترجمة في متصفح Safari الميزة المقدمة من جوجل في متصفح كروم، حيث سيعمل المتصفح على الكشف التلقائي عن الترجمة، ومن ثم ترجمة النصوص في المواقع دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحات.

كما تشير التوقعات إلى أن ميزة الترجمة في متصفح سفاري ستعمل بدعم من محرك Neural Engine، الذي يتيح الترجمة في المتصفح دون الحاجة للإتصال بالإنترنت.

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