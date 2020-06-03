شاهد الهاتف iPhone SE 2020 يواجه iPhone 11 Pro Max في إختبار السرعة

فاطمة أيت طالب - دبي - iPhone SE 2020 هو أرخص هاتف أيفون تعرضه شركة آبل للبيع الآن. يمتاز هذا الهاتف بإمتلاكه للمعالج Apple A13 Bionic الأحدث من شركة آبل، وما يصل إلى 3GB من الذاكرة العشوائية. لذا فإن السؤال المطروح هو إلى أي حد سيكون هذا الهاتف سريعًا بالمقارنة مع iPhone 11 Pro Max، وهو الهاتف الذي تفوق في العديد من إختبارات السرعة حتى الآن.
إتضح أن iPhone SE 2020 الجديد يمتاز بسرعة كبيرة، ولكنه لا يزال بطيئًا بعض الشيء بالمقارنة مع iPhone 11 Pro Max، على الأقل هذا ما تم التوصل إليه في إختبار السرعة الذي أجرته قناة PhoneBuff على اليوتيوب. على الرغم من أن iPhone SE 2020 بدا سريعًا ومتقدمًا في البداية إلا أنه في وقت لاحق أثناء فتح التطبيقات التي تتطلب الكثير من الموارد بدا أنه يواجه بعض الصعوبات.
يجب أن نشير إلى أن هذا لا يعني بأن iPhone SE 200 هو هاتف سيء أو بطيء، ولكن إذا كان هذا الإختبار يثبت أي شيء، فهو يثبت الفرق الكبير الذي يمكن للتكنولوجيا أن تحدثه في غضون عام واحد. على أي حال، الهاتف iPhone SE 2020 متاح الآن للشراء، وتبدو المراجعات إيجابية جدًا.
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