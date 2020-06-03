تكنولوجيا: Honor تعلن رسمياً عن هاتف Play 4 Pro بمعالج Kirin 990 وهاتف Play 4 بمعالج Dimensity 800

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor اليوم عن هاتف Play 4 Pro الذي ينطلق بمعالج Kirin 990 مع مستشعر رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل، كما قدمت هاتف Play 4 بمعالج Dimensity 800.

انطلقت اليوم أحدث إصدارات Honor من هواتف 5G في هاتفي Play 4 Pro وPlay 4، حيث يدعم الهاتفين رقاقات معالج بدقة تصنيع 7 نانومتر، كما يأتي كلا الهاتفين بمواصفات مختلفة.

هاتف Honor Play 4 Pro

يضم هاتف Play 4 Pro رقاقة معالج Kirin 990 بدقة تصنيع 7 نانومتر، والتي تدعم الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي الهاتف بواجهة Magic UI 3.1، ونظام تشغيل Android 10، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ويتميز هاتف Play 4 Pro باثنان من المستشعرات في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر Sony IMX600 رئيسي بحجم 1/1.7 ودقة 40 ميجا بيكسل، مع فلاتر RYYB، حيث يدعم المستشعر جمع أكبر كم من الضوء بنسبة 40% مقارنة بالمستشعرات التقليدية الأخرى، ليدعم ISO حتى 204800.

ويأتي المستشعر الثاني لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، وتكبير hybrid حتى 5 مرات، بينما يدعم التكبير الرقمي حتى 30 مرة، كما يدعم ميزة التثبيت البصري للصورة، وينتج صور بدقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي الهاتف بميزة التركيز النلقائي بالليزر.

ويدعم هاتف Play 4 Pro تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما تدعم الكاميرة الرئيسية التثبيت عبر “AIS” بدعم من تقنية Kirin ISP.

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هاتف يضم Play 4 Pro شاشة LCD بحجم 6.57 إنش، بدقة عرض 1080 بيكسل بلس، مع كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، بسعر يبدأ من 410 دولار.

هاتف Honor Play 4

ويضم هذا الإصدار شاشة IPS LCD بحجم 6.81 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف كما في هاتف Pro، بينما يأتي بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة في الجانب الأيسر من الشاشة مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف Play 4 بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، بحجم بيكسل 1.6µm، وفتحة عدسات f/1.89، أيضاً يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

ويدعم هاتف Play 4 رقاقة معالج Dimensity 800 التي تتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع 4 من أنوية Cortex-A76، و4 من أنوية A55، وكرت شاشة Mali-G57 MC4، كما يدعم المعالج الإتصال بشبكات 5G، كما يضم بطارية بقدرة 4300 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD، وينطلق بسعر يبدأ من 280 دولار.

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