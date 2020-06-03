تكنولوجيا: سامسونج تدعم Galaxy Note20 Plus بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل وتكبير حتى 50 مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر IceUniverse على تويتر اليوم، على أن سامسونج تدعم هاتف Galaxy Note20 Plus القادم بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل مع تكبير حتى 50 مرة.

تستعد شركة سامسونج لعقد مؤتمر خلال شهر أغسطس للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note20، واليوم جاءت تسريبات بتفاصيل جديدة حول أعلى إصدار في الإصدارات القادمة Galaxy Note20 Plus.

ولقد أكدت تسريبات IceUniverse اليوم على أن هاتف Galaxy Note20 Plus يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، كما تستبدل سامسونج مستشعر ToF في الكاميرة بمستشعر يدعم التركيز التلقائي بالليزر لدعم الكاميرة الرئيسية.

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كما أشارت التسريبات على أن المستشعر الرئيسي هو Bright HM1 من سامسونج، والذي يتميز بحجم 1/1.33، وهو المستشعر الذي قدم سابقاً من العملاق الكوري في هاتف Galaxy S20 Ultra.

أيضاً تضم إعدادات الكاميرة مستشعر ISOCELL Fast 2L3 بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بكيسل، والذي يتميز بحجم 1/2.55، ويدعم ميزة التركيز PDAF، كما تأتي إعدادات الكاميرة بعدسات periscope telephoto في مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل وحجم 1/3.4 وفقاً لتسريبات IceUniverse، ومن المقرر أن يدعم المستشعر تكبير حتى 50 مرة.

يذكر أن هاتف Galaxy Note20 Plus ينطلق في بعض الأسواق برقاقة معالج سامسونج الجديدة Exynos 992 التي ترتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر.

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