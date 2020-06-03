أول حاسوب MacBook مُزود بمعالج ARM من آبل قد يصل في وقت لاحق من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد منذ سنوات قليلة أنه من المتوقع أن تبدأ شركة آبل بإستخدام معالجات ARM في حواسيبها المحمولة بدلاً من معالجات Intel في المستقبل، ويبدو أن هذا المستقبل على وشك أن يتحقق. وفقا لتقرير حديث من iPhoneHacks، فيبدو أن أول حاسوب محمول مُزود بمعالج ARM من شركة آبل سيصل في وقت لاحق من هذا العام.

هذا التقرير يردد ما سمعناه في شهر مارس الماضي حيث قال المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo أنه من الممكن أن يتم إطلاق أول حاسوب MacBook مُزود بمعالج ARM في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى MacBook Pro مُتقدم، فقد لا ترغب في الإنتظار.

هذا لأنه من المتوقع أن تقوم شركة آبل بهذا التحول ببطء قبل أن تُطبقه على التشكيلة بكاملها. أول حاسوب يستخدم معالج ARM من شركة آبل قد يكون عبارة عن MacBook إقتصادي، ولكن من المرجح أن تنتقل آبل لإستخدام معالجات ARM بعد ذلك في حواسيب MacBook Pro أيضًا.

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كما أشرنا قبل قليل، لا يزال من غير الواضح ما هي التشكيلة التي ستقوم شركة آبل بتضمين معالجات ARM فيها. كما تعلمون على الأرجح، لدى شركة آبل ثلاث طرازات مختلفة تشمل MacBook و MacBook Pro و MacBook Air. ومع ذلك، سيكون من المثير للإهتمام أن نرى كيف سيكون أداء حواسيب MacBook هذه المُزودة بمعالجات ARM بالمقارنة مع الحواسيب المُزودة بمعالجات Intel، على الرغم من أن الحواسيب المحمولة المزودة بمعالجات ARM ليست جديدة تمامًا، فقد رأينا معالجات Snapdragon تشق طريقها إلى مجموعة من الحواسيب المحمولة العاملة بنظام Windows 10.

أيضا، نحن نتساءل عن الكيفية التي ستعمل بها حواسيب MacBook هذه من حيث التوافق، نظرًا لأن التطبيقات التي تم إنشاؤها لأجهزة ARM قد لا تكون متوافقة مع التطبيقات المصممة للحواسيب المُزودة بمعالجات Intel و AMD.