تلفاز Samsung Sero TV القابل للدوران الفريد أصبح أخيرًا متوفرًا للشراء

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في البداية بالكشف عن التلفاز الذكي Samsung Sero TV بإعتباره مفهومًا فقط في كوريا الجنوبية خلال العام 2019، ولكن في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 الذي أقيم في وقت سابق من هذا العام بمدينة لاس فيغاس الأمريكية أظهرت شركة سامسونج نواياها لإطلاق هذا التلفاز في الأسواق العالمية في المستقبل المنظور. أما وقد قلنا ذلك، وبعد مرور أكثر من عام على لحظة الإعلان الرسمي عن هذا التلفاز الفريد، قررت شركة سامسونج أخيرًا الآن عرض التلفاز Samsung Sero TV للبيع مقابل 2000 دولار أمريكي تقريبًا.

بسبب الطريقة التي تم بها تصميم هواتفنا الذكية، يقوم الكثير منا في كثير من الأحيان بتسجيل مقاطع الفيديو في وضع عمودي. ينتج عن ذلك مقاطع فيديو خاصة تتميز بحدود سوداء عريضة على الجانبين أثناء مشاهدتها على الحاسوب للتعويض عن إلتقاطها في وضع عمودي، ولكن تعتقد شركة سامسونج أنه سيتم حل هذه المشكلة مع التلفاز Samsung Sero TV.

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يمكن إستخدام التلفاز Samsung Sero TV بوضع عمودي أو أفقي، مما يعني أنه في حالة إذا صادفت مقطع فيديو تم تسجيله في وضع عمودي، فبإمكانك فقط تدوير التلفاز ومشاهدته دون الحاجة إلى التعامل مع الأشرطة السوداء على الجانبين.

يضم هذا التلفزيون شاشة بقطر 43 إنش تستخدم تكنولوجيا QLED. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويده بمكبرات صوتية بقوة 60 واط، وبالمساعد الرقمي Bixby. وعلى الرغم من كل هذه الميزات، فمن الصريح أن نقول بأن 2000 دولار أمريكي يبدو مبلغًا غير مبرر إلا في حالة إذا كنت تريد الحصول على Samsung Sero TV لإستخدام خاصية إستنساخ شاشة الهاتف والتي تتيح لك عكس ما يظهر على هاتفك على شاشة التلفزيون.