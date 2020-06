نظام iOS 14 سيدعم جميع الأجهزة التي تعمل حاليًا بنظام iOS 13

فاطمة أيت طالب - دبي - في كل إصدار جديد من نظام iOS، تقوم شركة آبل بإجراء تحسينات على نظام التشغيل وإضافة المزيد من الميزات الجديدة. من الواضح أن المستخدمين لا يريدون تفويت ذلك، والخبر السار هو أنه إذا كنت تملك جهازًا قادرًا على تشغيل نظام iOS 13، فيبدو أنك ستكون مؤهلاً أيضًا للحصول على تحديث iOS 14.

هذا وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من موقع The Verifier والذي يقول بأن جميع الأجهزة الحالية التي تعمل بنظام iOS 13 ستكون قادرة على الترقية إلى iOS 14. إذا كنت تتساءل لماذا هذا يبدو مألوفًا، فذلك لأنه في وقت سابق من هذا العام، كان هناك تقرير مماثل، وبالتالي هذا يعني أن التقرير الجديد يدعم في الأساس ما سمعناه في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أنه قد لا يكون بالضرورة صحيحًا بنسبة 100 في المئة، فشركة آبل لم تُعلن عن أي شيء حتى الآن.

تشمل الأجهزة التي تعمل حاليًا بنظام iOS 13 كل من iPhone SE و iPhone 6S و iPhone 6S Plus و iPhone 7 و iPhone 7 Plus و iPhone 8 Plus و iPhone X و iPhone XS و iPhone XS Max إضافة إلى iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، لذا يبدو أنه حتى الأجهزة القديمة مثل iPhone 6S و iPhone 6S Plus ستحصل على الأرجح على تحديث iOS 14.

نتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من هذا الشهر عندما ستعقد شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020 عبر الإنترنت في اليوم 22 يونيو، لذلك لا تنسى العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.