إياكم وضع هذه الصورة على شاشة هاتفكم

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أفادت معلومات بأنّ صورة مثالية لبحيرة محاطة بالأشجار والجبال قد تتسبّب بإحداث فوضى في إعدادات الهواتف الذّكيّة الّتي تعمل بنظام أندرويد فور حفظها.
وحذّر مستخدم يُطلق على نفسه إسم "Ice Universe" عبر تويتر، بادئ الأمر من هذه الخدعة الّتي تعطّل الهاتف ببطء، ويبدو أنّ هذه الصّورة تؤثّر على الأجهزة الّتي تعمل وفق نظام تشغيل Android 10، وهو أحدث إصدار.
ووفقًا لمطور تحدث إلى موقع Android Authority، فإن الخطأ ينشأ لأن نظام Android الجديد يضم مشاكل تقنية عديدة منها ما يتعلّق بنظام الصور وخلفية الشاشة وغيرها. وعلى الرّغم من صعوبة معالجة المشكلة، إلّا أنّ شركة غوغل أعطت أملاً في الإصلاح. وتقوم الشركة بالعمل على إصدارٍ جديدٍ قيد الإعداد ليصبح متوفراً في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام (Android 11) ومن شأنه أن يعالج المشكلة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.