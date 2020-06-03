ابتكار ملابس ذكية لا تتسخ (فيديو وصور)

ابتكر الهندي راميشوار ميسرا ملابس ذكية لا تتسخ، باستخدام تقنية "النانو"، التي تستطيع تقوية الألياف الطبيعية، مثل: الكتان والقطن والصوف والحرير.

أسّس ميسرا شركة جديدة لتصميم هذه الملابس الذكية المضادة للتعرق والروائح والأوساخ والتجعد، وصنعها، في خطوة هامة للحفاظ على البيئة، إذ توفر هذه الملابس المبتكرة 67% من المياه المستخدمة في تنظيفها، مقارنة بتنظيف الملابس العادية، كما أنها مستدامة وقابلة لإعادة التدوير.



عالج ميسرا الأقمشة المُستخدمة في صناعة هذه الملابس، من خلال طلائها بالمواد الطاردة للسوائل، وفي هذا الإطار تمنع الجزيئات السائلة من لمس النسيج بسبب طبقة مجهرية من الهواء تتشكل بين السائل والقماش، أو ضغط ألياف أصغر 100 ألف مرة من حبّة الرمل.

ويصل سعر القميص المصنوع من 100% من الكتان، وفق التقنية الجديدة، حوالي 29 دولارًا آمريكيًّا.

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وفي التعريف بهذه الملابس الذكية، يقول ميسرا: "لدينا 6 تقنيات منها: الملابس المضادة للروائح، وتلك المضادة للبقع، والمضادة للتعرّق أيضًا، لأنها تقوم بسحب الرطوبة من الجسم، وتلك المضادة للتجعد، مما يوفر جهد كيّها باستمرار، من دون الإغفال عن الملابس المزوّدة بتقنية التبريد لفصل الصيف، وتلك المزودة بتقنية التدفئة، والتي يمكن استخدامها في الشتاء".

الجدير بالذكر أن تقنية "النانو"، تتمثل في القدرة على رؤية الذرات والجزيئات الفردية، والتحكم فيها، حيث يعادل النانومتر واحد من المليون من المليمتر.