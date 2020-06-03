شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يسهل حذف الرسائل القديمة المحرجة دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ميزة جديدة تسمى إدارة النشاط أوManage Activity تتيح للمستخدمين حذف مشاركاتهم القديمة دفعة واحدة، حيث يمكن استخدامه لحذف المنشورات الفردية أو بشكل مجمّع، ويقول فيس بوك أنه سيقدم خيارات التصفية للمساعدة فى العثور على المنشورات التى تضم أشخاصًا معينين فيها أو فى نطاق زمنى معين، وستأتى هذه الميزة أولاً إلى تطبيقات الهاتف المحمول من فيس بوك.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فوفقًا لـفيس بوك، تهدف هذه الميزة إلى "تسهيل الأمر على حضورك على فيس بوك لتعكس بدقة أكثر من أنت اليوم" كمثال، يقترح أن شخصًا ما قد يرغب فى حذف المحتوى القديم عندما يكون على وشك بدء العمل بدوام كامل بعد الكلية أو إزالة المشاركات التى تذكره بعلاقة قديمة.

وهناك خياران مختلفان لإزالة مشاركة من المخطط الزمنى، حيث يمكن إرسالها إلى سلة المهملات، حيث ستتم إزالتها من العرض العام على الفور ولكن يتم حذفها نهائيًا بعد 30 يومًا فقط، (يمكن حذف المشاركات يدويًا فى وقت أقرب.) أو بدلاً من ذلك، يمكن أرشفة مشاركة، مما يعنى أنها لم تعد عامة ولكن لا يزال من الممكن عرضها بشكل خاص.

ولعل إدارة النشاط هى أحدث محاولة من فيس بوك لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم فى بياناتهم، ففى العام الماضى، أطلقت أخيرًا أداة Clear History، والتى تتيح للمستخدمين فصل بيانات تصفحهم للإنترنت عن حساباهم على فيس بوك، لكن مع أن الاسم مضلل نوعاً ما، فهى لا تحذف أى بيانات، بل تلغى الرابط بين تصفحك وحسابك وذلك لمنع استهدافك بالإعلانات التى تبحث عن كلمات مفتاحية مرتبطة بها عبر محركات البحث