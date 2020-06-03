شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك ويونيسيف تجمعان تبرعات بـ 200,000 دولار في رمضان لتقديم مساعدات ضرورية للأطفال خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - • تجاوزت حملة التبرعات هدفها محقّقةً أكثر من 2 مليون مشاهدة بفضل تضافر جهود مجتمع تيك توك، ووفرت لمنظمة اليونيسيف 200,000 دولار لدعم الأطفال والمجتمعات المتضررة جرّاء جائحة كوفيد-19

• استضافت حملة #شاهد_وساعد (joyofgiving#) عدداً من المشاهير في المنطقة، من بينهم لقاء الخميسي، وخالد سليم، وكارمن سليمان، في 17 جلسة بث مباشر

• الشراكة مع اليونيسف هي أحدث التزامات تيك توك لتقديم كل الدعم الممكن خلال جائحة كورونا

في مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تقف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الخطوط الأمامية لتزويد فرق الاستجابة في جميع أنحاء العالم بالمعلومات والموارد التي يحتاجونها للحفاظ على صحة الأطفال وتعليمهم وحمايتهم من الأمراض والعنف.

وبدورها قامت تيك توك؛ المنصة الرائدة عالمياً لمقاطع الفيديو القصيرة عبر الجوّال، بحشد جهود مجتمعها في أحدث تحدٍّ بعنوان #شاهد_وساعد (#JoyofGiving)، بهدف تعزيز مستوى الوعي وجمع التبرعات اللازمة لدعم أنشطة اليونيسف بهذا الشأن.

ويشير تحليل أجرته منظمة اليونيسف مؤخراً إلى أن 99% من الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في جميع أنحاء العالم يعيشون في دول تفرض أشكالاً مختلفة من القيود على الحركة بسبب جائحة كوفيد-19. وكما هو الحال في أية أزمة، فإن آثارها تصيب الشباب والفئات الأضعف بشكل متفاوت، لكن الإجراءات العاجلة المتخذة حالياً تضمن للأطفال تجنّب تداعيات هذه الأزمة لعدة عقود قادمة.

وقد دعا هذا التحدي الذي جرى خلال شهر رمضان المبارك؛ شهر الخير والعطاء، مطوّري المحتوى في مجتمع تيك توك إلى المساهمة في حملة تبرعات تستهدف جمع 200,000 دولار من خلال المشاركة في بثّ مباشر عبر 17 جلسة لطرح الأفكار. وشهدت الحملة استجابة واسعة، حيث حصدت أكثر من 2.3 مليون مشاهدة، وحققت هدفها بجمع تبرّعات بقيمة 200,000 دولار أمريكي لصالح منظمة اليونيسف من أجل استخدامها لتأمين الموارد الضرورية والإغاثة الملحّة للأطفال والمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستضافت منصة تيك توك عدداً من المشاهير ومطوري المحتوى في المنطقة، من بينهم خالد سليم (@khaledselimofficial) وكارمن سليمان (@carmensoliman) ولقاء الخميسي (@lekaaelkhamissi) ورايا أبي راشد(@rayaofficial) ، في جلسات تفاعلية تمحورت حول مبادرات اليونيسف لتوفير الإمدادات الحيوية للأطفال، إضافة إلى عرض تجاربهم الشخصية خلال جائحة كوفيد-19.

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كما استضافت اليونيسف جلسات بث مباشر على صفحتها الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على منصة تيك توك(@unicefmena) ، ضمت الموسيقي والملحن الشهير جاد الرحباني، ومستشارة التغذية المعروفة فيلما تايلور.

وتجدر الإشارة إلى أن تحدي #شاهد_وساعد (#JoyofGiving) هو أحدث مبادرة تنفذها تيك توك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطمح من خلالها إلى بث الروح الإيجابية في مواجهة الأزمات وزيادة مستوى الوعي بالقضايا المهمة.

للمزيد من المعلومات حول هذه الحملة وجهود اليونيسف، يرجى زيارة صفحة اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على منصة تيك توك (@unicefmena).

نبذة عن اليونيسيف

تلتزم اليونيسف بحماية حقوق ورفاه جميع الأطفال في العالم. ونتعاون مع شركائنا في 190 دولة وإقليماً لتنفيذ هذا الالتزام من خلال اتخاذ إجراءات عملية، مع تركيز جهودنا بشكل خاص على الوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفاً واستبعاداً لدعم جميع الأطفال في كل مكان.

لمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملها من أجل الأطفال، يرجى زيارة: www.unicef.org/mena

كما يمكنكم متابعة اليونيسيف على تويتر وفيسبوك وانستقرام ولينكد إن ويوتيوب وتيك توك

نبذة عن "تيك توك"

تعتبر "تيك توك" منصة رائدة عالمياً لمقاطع الفيديو القصيرة عبر الجوّال. وتكمن مهمتنا في إلهام الناس وإثراء حياتهم من خلال منحهم القدرة على التعبير الإبداعي وتزويدهم بتجربة غنية وممتعة وإيجابية. وتنتشر مكاتب تيك توك في كل من لوس أنجلوس، ونيويورك، ولندن، وباريس، وبرلين، ودبي، ومومباي، وسنغافورة، وجاكرتا، وسيؤول، وطوكيو.