سامسونغ تعلن رسمياً عن Galaxy M01 بسعر منخفض

وكانت سامسونغ قد أعلنت عن هاتف (جالاكسي إم11) نهاية شهر آذار/ مارس الماضي مع شاشة بقياس 6.4 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل، و 5 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة فهي بدقة 8 ميغابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع سنابدراغون 450، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 غيغابايت، أو 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 غيغابايت، و64 غيغابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت. كما يحتوي (جالاكسي إم11) بطارية بسعة مرتفعةً نسبيًا وقدرها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 15 واط.

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أما هاتف (جالاكسي إم01) الجديد فهو يقدم شاشة بقياس 5.7 بوصات وبدقة +HD، ولكن الكاميرا الأمامية في قطع وليس ضمن الشاشة، وهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، أما الكاميرات الخلفية فهما اثنتان بدقة 13 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل.

هذا ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. ويحتوي معالجًا من نوع سنابدراغون 439، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة.

وقالت سامسونغ: إن هاتفي (جالاكسي إم11) و(جالاكسي إم01) سيتوفران في الهند اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك بسعر يعادل 145 دولارًا أميركيًا لخيار 3 غيغابايت/ 32 غيغابايت من هاتف (جالاكسي إم11)، وبسعر يعادل 170 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 غيغابايت/ 64 غيغابايت من الهاتف، أما هاتف (جالاكسي إم01) فسيتوفر بسعر يعادل 120 دولارًا أميركيًا.