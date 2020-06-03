تكنولوجيا: Game Gear Micro وحدة تحكم في الألعاب مصغرة من Sega بسعر 50 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Sega عن إصدار جديد من وحدات التحكم في الألعاب المحمولة والمصغرة، والتي تنطلق بعنوان Game Gear Micro خلال شهر أكتوبر بسعر 50 دولار.

إحتفالاً بالذكرى السنوية 60 لشركة Sega، طورت الشركة وحدة ألعاب محمولة Game Gear Micro، تتميز بأصغر تصميم في وحدات التحكم في الألعاب التي انطلقت حتى الآن.

وتتميز وحدة Game Gear Micro بحجم 80 في 43مم، حيث تنطلق للبيع رسمياً لاحقاً هذا العام، إلا أنها لن تقدم الكثير من الألعاب كما في وحدة NES mini على سبيل المثال.

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أيضاً من المقرر أن تنطلق وحدة Game Gear Micro من Sega بعدد 4 من عناوين الألعاب الكلاسيكية، في الوقت الذي جاءت فيه وحدة Sega Game Gear بميزة دعم 16 لعبة، كما تتوفر كل لعبة على حدا في كل وحدة من Game Gear Micro، حيث تقدم Sega وحدة الألعاب بعدد 4 من الألوان هم الأسود، الأصفر، الأحمر إلى جانب الأزرق، على أن يضم كل لون لعبة مختلفة.

ويمكن للمستخدمين إختيار وحدة Game Gear Micro بألعاب سونيك، أو Megami Tensei، أو Shining Force Gaiden أو غيرها، كما تنطلق كل وحدة بشاشة صغيرة تتوافق مع كل لون للوحدة.

ومن المقرر ان تتوفر Game Gear Micro للبيع في السوق الياباني في 6 من أكتوبر بسعر 50 دولار، إلا أن شركة Sega لم تكشف عن موعد محدد لإطلاق وحدة الألعاب في أسواق أخرى.

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