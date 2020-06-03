شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالصور.. 25 مليون شخص يحتجون على وفاة جورج فلويد بانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أكثر من 25 مليون شخص في حملة #BlackoutTuesday على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر المربعات السوداء على انستجرام، وذلك احتجاجا على وفاة جورج فلويد، وهو رجل أمريكى من ذوى البشرة السوداء غير مسلح قتل أثناء وجوده في حجز الشرطة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشارك ملايين المستخدمين صورة سوداء مع هاشتاج "BlackOutTuesday" تضامنًا، لكن البعض ينشرون أيضا بـ هاشتاج #BlackLivesMatter وعلى الرغم من حسن النية، يقول الناشطون إنها لا تساعد القضية.

يعترض بعض الناشطون على تزايد الصور السوداء على خلاصة Black Lives Matter على الموقع، لأنها تمنع المنشورات الأخرى التي توفر معلومات مفيدة، وموارد، وتوثيق للظلم.

وتعامل انستجرام على المخاوف التي تم بثها على تويتر من خلال منشور يقول فيه؛ "يمكنك اختيار تعديل التسمية التوضيحية الخاصة بك لإزالة علامة هاشتاج #blacklivesmatter لـ #BlackoutTuesday، ولن تظهر مشاركتك مرة أخرى على صفحة علامة التصنيف."



انستجرام

نشرت المدافعة عن الصحة العقلية والناشطة ماتر كينيدرا وودز على تويتر: "لقد علمت أن العديد من الحلفاء يستخدمون هاشتاج #BlackLivesMatter وصورة سوداء على إنستجرام".

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وأضافت، "نحن نعلم أنه ليس هناك نية للضرر، ولكن هذا يضر الرسالة بشكل أساسي، لذلك توقف عن هذا الهاشتاج".

أوضحت الفنانة الموسيقية كيلاني في قصتها على إنستجرام: "عندما تتحقق من علامة التصنيف #BlackLivesMatter، لم تعد مقاطع الفيديو، والمعلومات المفيدة ، والموارد، وتوثيق الظلم، إنها صفوف من الشاشات السوداء".

وشارك انستجرام في تغريدة، "نسمع من المجتمع لدينا أنهم يطلبون أن المشاركات المتعلقة بحملة الثلاثاء أن تستخدم علامة التصنيف #blackouttuesday، وليس #blacklivesmatter ''.

وأضافت الشركة أيضًا أنه عند إزالة #BlackLivesMatter، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 10 دقائق حتى يتم حذف المشاركة في الخلاصة.