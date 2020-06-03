كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “هذا الوقت غير مناسب للاحتفال”.. جوجل تؤجل إطلاق أندرويد 11 لأجل غير مسمى

أعلنت الشركة أنها أجّلت حدث الكشف عن الإصدار الحديث لنظام التشغيل أندرويد، في ضوء الاحتجاجات التي تجتاح الولايات المتحدة والعالم.

وأعلنت غوغل عن التأجيل عبر حساب مطوري أندرويد على تويتر، وقالت “نحن متحمسون لإخبارك بالمزيد عن أندرويد 11، ولكن هذا ليس الوقت المناسب للاحتفال، نحن بصدد تأجيل حدث 3 يونيو/حزيران والإصدار التجريبي لأندرويد 11. سنعود مع المزيد قريبا”.

لم تكشف الشركة عن موعد جديد للحدث، كما أنها لم تقدم سببًا محددًا للتأخير، لكن التغريدة تشير إلى أن التأخير كان بسبب احتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل جورج فلويد، رجل أسود توفي في مينيابوليس بعد أن احتجزه ضابط شرطة أبيض بالضغط على رقبته بركبته مما أدى إلى خنقه وموته.

وقد كانت غوغل قد أصدرت بالفعل نسخة للمطورين من أندرويد 11، وكشفت النسخة عن ميزات مثل تسجيل الشاشة الأصلية ووظيفة سجل الإشعارات.

ومن الجدير بالذكر أن التاريخ الأصلي لحدث المطور (I / O) لـ Google، كان من المفترض أن يكشف عن تفاصيل الإصدار الأخير من نظام التشغيل Android وربما هاتف بكسل في 4 مايو في كل عام، كما أن الحدث كان سيتضمن جلسة أسئلة وأجوبة من الجمهور بالتفاعل على هاشتاج #AskAndroid في تويتر ولكن للأسف، كان يتوجب على الشركة إلغاء الموعد بسبب وباء كورونا وتحويله ليصبح حدثًا عبر الإنترنت وتعيين 3 يونيو المقبل كتاريخ قبل الإعلان يوم السبت عن إلغائه مرة أخرى.