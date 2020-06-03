تكنولوجيا: Hublot تكشف عن ساعة Big Bang e الذكية الفاخرة بنظام Wear OS وسعر 5800 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Hublot عن ساعة ذكية فاخرة تعرف بساعة Big Bang e الذكية، والتي تنطلق بنظام تشغيل Wear OS وتأتي بسعر 5800 دولار.

تنطلق ساعة Big Bang e الذكية الفاخرة باثنان من الأشكال المصممة من التيتانيوم والسيراميك باللون الأسود، كما يضم كلا النموذجين شاشة OLED بحجم 42مم بخاصية اللمس بجودة عرض HD، مع طبقة من كريستال sapphire.

كما يدعم ساعة Big Bang e الذكية الفاخرة رقاقة معالج Snapdragon Wear 3100، مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت، وتضم الساعة الذكية بطارية بقدرة 300 mAh.

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أيضاً تضم ساعة Big Bang e الذكية بعض المميزات التي الإضافية عن مميزات ساعات الأندوريد التقليدية، حيث تأتي ساعة Big Bang e بأوجه مصصمة بشكل خاص للساعة الذكية، والتي تدعم المستخدم بأدوات جديدة من بينها تتبع التقويم القمري، مع وجه للساعة الذكية يدعم تغيير الألوان على مدار اليوم من #HuboltLovesArt.

يذكر أن شركة Hublot صممت ساعة ذكية فاخرة في 2018 التي إستهدفت كأس العالم 2018 FIFA كراعي رسمي لهذا الحدث، والتي جاءت بسعر 5200 دولار، لذا تعد ساعة Big Bang e ذكية من بين إصدارات الشركة مرتفعة التكلفة، والتي تتخطى مستوى تسعير الكثير من ساعات الأندوريد الذكية بشكل كبير، كما أنها تفتقر لنظام GPS.

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