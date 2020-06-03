سامسونج تُطلق خطة إشتراك من أجل سلسلة هواتف Galaxy S20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - الخدمات التي تستند على نظام الإشتراك الشهري أو السنوي كانت متوفرة منذ فترة، ولكن في السنوات الأخيرة، بدأنا نشهد إنفجارًا في شعبية هذه الخدمات. وذلك لأن نظام الإشتراك يميل إلى أن يكون مربحًا للشركات لأنه يؤدي إلى توليد الإيرادات بإستمرار لهذه الأخيرة على عكس نظام الشراء مرة واحدة. نظام الإشتراك الشهري أو السنوي جيد أيضًا للمستخدمين لأن الإشتراك المستمر سيشجع المطورين على تحديث منتجاتهم بإستمرار.

ومع ذلك، يبدو أن سامسونج قررت أخذ الأمور إلى المستوى التالي مع Samsung Access. هذه خطة إشتراك جديدة تم إطلاقها من قبل الشركة حيث سيتمكن المستخدمون من الحصول على هاتف Galaxy S20 جديد تمامًا، والضمان Premium Care، والإشتراك في خدمة Microsoft 365، وخطة بسعة 1 تيرابايت في خدمة التخزين السحابي OneDrive.

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خطة Samsung Access هذه ستُكلف العملاء 37 دولارًا أمريكيًا في الشهر إذا قرروا الحصول على Galaxy S20، وما يصل إلى 48 دولار أمريكي في حالة إذا قرروا شراء Galaxy S20 Ultra. ستستمر هذه الدفعات لمدة 3 سنوات، ولكن للمستخدمين الحرية في إلغاء الإشتراك في أي وقت مع عقوبات بالطبع. من المفترض أن الفكرة هنا هي أنها ستشجع المستخدمين على الإستمرار في إستخدام هواتف سامسونج والإستمرار في الترقية إلى أحدث الطرازات إذا كان ذلك ممكنًا.

بطريقة ما، هذا مشابه للطريقة التي تقوم بها شركات الإتصالات ببيع هواتفها هذه الأيام، حيث يدفع العملاء رسومًا شهرية على شكل أقساط وخطط هواتفهم المحمولة، ولكن في هذه الحالة، ستدفعها مباشرة إلى سامسونج. بطبيعة الحال، أهمية هذا العرض بالنسبة إليك يعتمد على إحتياجاتك، ولكن يمكنك معرفة المزيد من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي لشركة سامسونج على الويب للحصول على التفاصيل الكاملة.