شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. جوليلمو ماركونى مبتكر أول جهاز استقبال راديو لاسلكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد جوليلمو ماركونى واحد من أبرز من ساهموا فى اكتشاف الموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة فى اختراع الراديو، وهو مخترع الإبراق اللاسلكى، وقد ولد فى مدينة بولونيا بإيطاليا من أسرة غنية، وهو أول رجل أرسل واستقبل بنجاح الإشارات الإشعاعية على مختلف المسافات.

حيث تمكن فى 1901م من إرسال إشارات عبر الأطلسى، وهو ما مثل انجازا كبيرا، حيث أن السفن الحربية التى تعانى من مصاعب يمكنها أن تطلب المساعدة بسرعة، وفى السنوات الأخيرة من حياته قام بتطوير استخدام الموجات القصيرة والموجات القصيرة جدا، وتوفى ماركونى فى روما.





حياة جوليلمو ماركونيولد ماركونى فى مدينة بولونيا الإيطالية سنة 1874، من أسرة غنية، وقد تعلم فى بيته، وعندما بلغ العشرين من عمره قرأ تجارب هنيريش هرتس التى قام بها قبل ذلك بسنوات، وتجارب هرتس قد أثبتت وجود موجات كهرومغناطيسية غير مرئية، هذه الموجات تتحرك فى الهواء بسرعة الضوء.

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آمن ماركونى بأن هذه الموجات يمكن استخدامها فى إرسال إشارات صوتية إلى مسافات بعيدة دون الحاجة إلى أسلاك، وهذا يجعل الاتصال أسهل من استخدام التلغراف، وعن طريق هذه الموجات يمكنه أن يبعث برسائل إلى السفن إلى المحيط، لينجح فى 1895، فى اختراع على يديه أن يبعث برسائل لاسلكية عبر المحيط الأطلسي.





الإرسال عبر الأطلسيأعلن ماركونى فى يوم 12 ديسمبر عام 1901 أنه تمكن باستخدام هوائى بارتفاع 152.4-متر ومدعوم بطائرة ورقية للاستقبال، من استلام رسالة فى سجنال هيل فى سانت جونز نيوفنلند، حيث الإشارات المرسلة من محطة فى بولدو بكورنوال، وكانت المسافة بين النقطتين حوالى 3,500 كيلومتر، مما بشر بتقدم علمى ضخم.





أهمية اختراعهولعل أهمية هذا الاختراع قد ظهرت بصورة صارخة عام 1909 عندما غرقت السفينة فيكتوريا واستطاعت الرسائل اللاسلكية أن تنقذ عدداً من ركابها فقد استخدمت فى طلب النجدة من السفن المجاورة وفى نفس العام حصل ماركونى على جائزة نوبل، وفى السنة التالية نجح فى أن يبعث برسائل لاسلكية بين أيرلندا والأرجنتين أى عبر مسافة ستة ألاف ميل.