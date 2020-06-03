تكنولوجيا: المصادر المتجددة تشكل غالبية الطاقة المستخدمة بالولايات المتحدة عام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن عام 2019 هو العام الأول الذى لم يكن الفحم مصدر الطاقة الرئيسي للبلاد منذ عام 1885، وانخفض استخدام الطاقة المشتقة من الفحم في الولايات المتحدة بمقدار النصف تقريبًا منذ أن بلغ ذروته في عام 2008.
كما انخفض الاستخدام على أساس سنوي بنسبة 15 ٪ بين 2018 و2019، ليصل إلى أدنى نقطة له منذ عام 1964.
ووجد التقرير أن إجمالي استهلاك الطاقة المتجددة بلغ 11.5 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2019، بينما شكل الفحم 11.3 كوادريليون.
جاء مصدر الطاقة المتجددة الأكثر استخدامًا من توربينات الرياح، التي مرت محطات الطاقة الكهرومائية كمصدر رائد للطاقة المتجددة في البلاد، وكان أيضا أكبر مصدر لانخفاضات الفحم من الشبكة الكهربائية، والتي شكلت 90 ٪ من جميع استخدامات الفحم في البلاد في عام 2019، أو ما يزيد قليلاً عن 10 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية.
كما أنه بالمقارنة، فإن ما يزيد قليلاً عن ستة كوادريليون وحدة حرارية بريطانية للطاقة المتجددة ذهبت لتشغيل الشبكة الكهربائية للبلاد، وهو ما يمثل 56 ٪ من إجمالي الطاقة المتجددة المستخدمة لهذا العام.
ويأتي التغيير في الوقت الذي تستثمر فيه المزيد من المدن في جميع أنحاء البلاد في مشاريع طاقة بديلة لمحاولة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
وكانت كشفت هيوستن عن خطة لجعل 100 ٪ من كهرباء المدينة من الطاقة الشمسية خلال السنوات السبع القادمة، وأعلنت لاس فيجاس مؤخرًا عن مشروع منشأة للطاقة الشمسية بقيمة 1 مليار دولار على 7،100 فدان من الأراضي العامة خارج المدينة، والذى سينتج المشروع طاقة كافية لتشغيل 260 ألف منزل.
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