الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم..والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح المعتدلة، مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد، فيكون شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.

ويكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب الصعيد وشمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء.

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اما عن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية جنوبية، أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

القاهرة 32 20

الاسكندرية 27 20

طنطا

29 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 27 18

بلطيم

26 19

مطروح

25 18

السلوم

26 19

سيوة 31 17

بورسعيد

26 20

دمياط

26 19

الزقازيق

30 19

الإسماعيلية

32 19

السويس 31 20

العريش 28 18

طابا 30 21

كاترين 27 13

الطور 30 22

شرم الشيخ 35 24

الغردقة

35 25

مرسي علم 34 24

الفيوم 33 19

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 37 22

قنا 38 23

الأقصر

39 24

أسوان 40 25

أبوسمبل

40 23

الوادى الجديد

40 25

شلاتين 36 25

حلايب 31