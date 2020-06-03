شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بـ Pinterest تتيح العثور على المنتجات بناءً على صورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت Pinterest إلى مزايا تسوقها المرنة مع علامة تبويب "تسوق" جديدة أو Shop وذلك فى نتائج بحث Lens camera، فبداية من اليوم، سيتمكن أى مستخدم من الضغط على الكاميرا فى شريط البحث أو التقاط صورة أو تحميلها، ليرى تبويب Shop موجود ضمن خلاصة دبابيس Pinterest.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن هذا التبويب سيعرض نتائج بناءً على المنتجات المحددة فى تلك الصورة، ومن المفيد، أنه سيجلب فقط العناصر الموجودة فى المخزون، وهو ما يعنى أنه سيتم مشاهدة العنصر الفعلى، وسيرتبط كل رقم تعريف منتج مباشرةً بصفحة الدفع على موقع بائع التجزئة أيضًا.

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وتعد علامة التبويب Shop (التسوق) فى Lens هى الأحدث فى سلسلة طويلة من الميزات المصممة لتسهيل التسوق على النظام الأساسى، تستند هذه الإضافة الخاصة إلى أداة تم طرحها فى أبريل، والتى تجلب خلاصة Pins استنادًا إلى مصطلحات البحث، وتكمل إطلاق تطبيق Pinterest على Shopify، المصمم لتسهيل بيع التجار على النظام الأساسي.

ووفقًا لـ Pinterest، ينتمى حوالى نصف العناصر التى تم التقاطها من خلال Lens إلى فئة الأزياء أو الديكور المنزلى، لذلك من المنطقى أن تكون قابلة للتسوق بسهولة أكبر.