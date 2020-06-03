شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق .. أبرز الاختلافات بين "الكراك" و "الباتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن الشركات المنتجة للبرمجيات تقوم بطرح نسخ تجريبية للأسواق لجذب المستخدمين، حيث تقوم بطرح هذه النسخ لمدة معينة من الوقت، ثم يتوقف البرنامج عن العمل، مع مطالبة المستخدم بشراء البرنامج لكى يتمكن من الاستفادة من باقى مميزات البرنامج أو التطبيق، وهو الامر الذى يدفع المستخدمين للاستعانة بما يعرف بـ "الكراك" أو "الباتش" للتحايل على هذا الأمر، وفيما يلى نعرض ما الذى يشير إليه هذين المصطلحين كما يلى:

- الباتش

يعرف الـ Patch، على أنه برنامج صغير يتم تشغيله داخل الكمبيوتر، من أجل تشغيل البرامج بكل خصائصها وبالمجان لكن الغرض الحقيقى وراء هذه الهدية التى تكون موجودة على الكثير من المنتديات بشكل مجانى، يتمثل فى التجسس على كل أعمال المستخدم التى تقوم بها فى جهازه، حيث يتم من خلاله تسجيل كل ما قام به المستخدم عن طريق لوحة المفاتيح خصوصا كل البيانات السريّة أو الحسابات الشخصية.

- الكراك

أما الكراك أو Crack فهو برنامج صغير الحجم، وظيفته كسر حماية البرامج التى تنتهى بعد عدة أيام من تشغيلها، ليصبح البرنامج دائم العمل ومسجل، إذ أن بعض البرامج يتوافر لها أرقام سرية منتشرة ولا تحتاج إلى كراك، أما البعض الاخر فلا يتوافر له رقم سرى، مما يدفع المستخدم للاعتماد على كراك لكسر حمايته وتسجيله مجاناً.