شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى وأبل ميوزك ويوتيوب وأمازون يدعمون Blackout Tuesday والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهدت خدمات بث الموسيقى الرئيسية بما فى ذلك Spotify وApple Music وAmazon Music وYouTube Music بدعم Blackout Tuesday من خلال قوائم تشغيل خاصة ولحظات من الصمت وانقطاع البث عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فتهدف الحملة إلى الاحتجاج على عنف الشرطة والعنصرية وكذلك تكريم جورج فلويد، الذى لقى حتفه على أيدى الشرطة إلى إثارة غضب عالمى ومظاهرات فى مدن الولايات المتحدة وحول العالم.

حيث انتشر هاشتاج "BlackOutTuesday#" والذى استخدمه عدد من المشاهير العالميين فى ميادين الفن، والرياضة، والصحافة، وحتى السياسة، وذلك على شرف فلويد وغيره من ضحايا العنصرية

وبحسب التقرير ستضيف Spotify لحظة صمت مدتها 8 دقائق و46 ثانية لتحديد قوائم التشغيل والبودكاست على المنصة، وطول لحظة الصمت مساوى لمقدار الوقت الذى قام فيه ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك تشوفين بتثبيت فلويد من على رقبته وركبته، مما أدى إلى وفاة فلويد.

كما تم إلغاء برنامج راديو Beats 1 العادى من Apple Music وفقا لتقارير 9to5Mac، وبدلاً من ذلك تروج لمحطة بث تحتفل بالموسيقى التى أنتجها الفنانون السود، كما تعرض علامة التبويب "التوصيات" و "علامات تبويب الراديو" المنتظمة قائمة تشغيل واحدة تسمى "For Us، By Us".

كما قامت Amazon Music بتغريدها لدعم الحركة، مضيفة أنها ستوقف جميع وسائل التواصل الاجتماعى مؤقتًا لهذا اليوم، فيما أصدر YouTube Music تغريدة دعم من حسابه الرسمى، وتعهد YouTube سابقًا بالتبرع بمليون دولار لمركز الشرطة.